Ngày 17-11, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa cơ sở 2 (số 450 đường Thống Nhất, phường Phan Rang), đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11-2026. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 5 đường Quang Trung, phường Nha Trang). Cùng dự có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong tiếp công dân định kỳ tháng 11-2026.

Tại buổi tiếp, có 3 lượt công dân trình bày ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và việc bố trí vị trí việc làm trong quá trình sắp xếp trường, lớp.

Đại diện hộ ông Nguyễn Ngọc Chương (phường Phan Rang) trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Lãnh đạo phường Phan Rang thông tin, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân tại buổi tiếp.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân tại buổi tiếp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi với công dân; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đối với kiến nghị về việc bố trí vị trí việc làm chưa phù hợp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại theo đúng trình tự, thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trường hợp công dân đã gửi đầy đủ hồ sơ, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền thì chờ kết quả xem xét, trả lời theo đúng quy định, bảo đảm việc giải quyết khách quan, đúng trình tự pháp luật.

Đối với các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát kỹ hồ sơ, đối chiếu quy định của pháp luật, làm rõ từng nội dung công dân phản ánh để giải quyết thấu đáo, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong nhấn mạnh, việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của pháp luật; nội dung nào thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời rõ ràng, không để kéo dài, phát sinh bức xúc. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, báo cáo kết quả để Bí thư Tỉnh ủy nắm bắt, chỉ đạo. Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, nhất là vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

THANH XUÂN