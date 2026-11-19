Sáng 19-11, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 10 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, 10 tháng năm 2026, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2026, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Tính đến ngày 15-11-2026, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai 39 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 35 cuộc đã hoàn thành và 4 cuộc đang thực hiện. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 578 tổ chức đảng và 1.633 đảng viên, giám sát 383 tổ chức đảng và 1.684 đảng viên, giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 348 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 271 tổ chức đảng…

Về công tác chuyển đổi số, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm đầu tư, bảo đảm trang thiết bị để UBKT triển khai Hệ thống thông tin lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng. UBKT Tỉnh ủy cũng đôn đốc UBKT các đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, phân loại, chỉnh lý, thống kê và số hóa văn bản, tài liệu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng, bảo đảm đầy đủ và liên tục.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đánh giá cao những kết quả toàn diện mà ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2026, trong đó có việc phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Trung ương thực hiện các cuộc kiểm tra trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Phong yêu cầu UBKT Tỉnh ủy rà soát các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan đôn đốc một cách toàn diện; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết. Trong công tác kiểm tra, giám sát, cần quan tâm đến chất lượng sinh hoạt đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Không thể có tổ chức đảng tốt nếu chất lượng sinh hoạt đảng không tốt. Đồng chí đề nghị tập thể UBKT Tỉnh ủy phải đoàn kết, chia sẻ công việc, tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Bản thân mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác của ngành.

Đồng chí Trần Phong đồng ý về chủ trương với các kiến nghị của UBKT Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ, chuyển đổi số và bổ sung kinh phí hoạt động. Về kinh phí hoạt động, đồng chí đề nghị UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính để được cấp bổ sung theo quy định.

Tin, ảnh: XUÂN THÀNH - CÔNG ĐỊNH