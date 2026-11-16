Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 4 xã Cam Lâm, Cam Hiệp, Cam An, Suối Dầu

Chiều 16-11, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 4 xã: Cam Lâm, Cam Hiệp, Cam An và Suối Dầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Trần Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả. Kinh tế duy trì ổn định và phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm về thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ.

Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 75% trở lên. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy xã Suối Dầu phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy xã Cam An báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiệp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy các xã kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nhà máy điện rác tại xã Suối Dầu; quan tâm bố trí nguồn vốn để xã Cam Lâm hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch, bảo đảm các tiêu chí trở thành phường. Các địa phương cũng đề nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí xây dựng trụ sở mới của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Hiệp và xã Cam An, bảo đảm diện tích phòng làm việc cho cán bộ, công chức theo quy định.

Bên cạnh đó, các xã kiến nghị tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công để triển khai các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sớm tổ chức thi tuyển, tuyển dụng và bố trí công chức cấp xã nhằm bảo đảm biên chế, vị trí việc làm.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan; đồng thời cam kết tăng cường phối hợp, hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành đề nghị các địa phương sớm lựa chọn địa điểm xây dựng trường học; đẩy mạnh đào tạo nhân lực y tế, tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ để bổ sung cho những vị trí còn thiếu. Riêng đối với xã Cam Lâm, cần xây dựng danh mục các dự án đầu tư cụ thể để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, phục vụ định hướng phát triển đô thị. Các địa phương lân cận cần nghiên cứu đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện cùng Cam Lâm phát triển.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Phong ghi nhận những kết quả các địa phương đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Phong đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp tục rà soát, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ từng xã.

Đồng chí yêu cầu các Đảng ủy đặc biệt coi trọng xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu và chủ động trong công việc. Người đứng đầu phải xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, nhân văn; biết lắng nghe, chia sẻ, động viên cán bộ, đồng thời quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Các địa phương quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để được hướng dẫn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò trong công tác dân vận, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Phong đề nghị các địa phương rà soát các giải pháp thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc thay thế những mục tiêu, giải pháp không còn phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính. Các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, theo dõi tình hình sắp xếp trường, lớp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; đặc biệt quan tâm công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Trần Phong đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, xem xét và có hướng giải quyết phù hợp. Đảng ủy các xã cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của lãnh đạo sở, ban, ngành để triển khai công việc tốt hơn.

Tin, ảnh: XUÂN THÀNH - ĐÌNH LÂM

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