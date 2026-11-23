Sáng 23-11, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang để nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các địa phương, trọng tâm là việc triển khai các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 83 ngày 12-6-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2026, kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Phong chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Lương Đức Hải và đồng chí Trần Hòa Nam tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, đảng ủy, chính quyền các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm về thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung triển khai, hoàn thành đúng tiến độ; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt từ 107% trở lên; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 76% trở lên.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang báo cáo tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Trung Thu - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Nha Trang báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy phường Nam Nha Trang báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang báo cáo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy các phường kiến nghị một số nội dung như: Sớm thống nhất việc xây dựng cổng chào trên đường 23 tháng 10; quan tâm đầu tư điện, nước sạch cho Tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre); tiếp tục hỗ trợ, bố trí nguồn lực xây dựng trụ sở trung tâm hành chính mới của các phường, trụ sở công an phường; đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin và các nền tảng dùng chung, bảo đảm hoạt động ổn định, đồng bộ; rà soát, phân bổ biên chế cho các phường phù hợp với quy mô dân số, số lượng đảng viên, địa bàn và khối lượng công việc; quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng phường Tây Nha Trang, nhất là các tuyến đường chính, hệ thống thoát lũ trên địa bàn phường; sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống hộp trên Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang) để bảo đảm tiêu, thoát nước trong mùa mưa lũ; sớm đầu tư cầu Phú Kiểng…

Ông Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ban, ngành đề nghị các phường chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh truyền thông chính sách; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện để triển khai các dự án trên địa bàn; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị phục vụ các sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2027; phát triển kinh tế đêm, thương mại điện tử; tăng cường quản lý các chợ truyền thống, trật tự, văn minh đô thị.

Các địa phương cần quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh; thực hiện tốt việc xây dựng và đánh giá trường chuẩn quốc gia; tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực giáo dục, nhất là ở các trường ngoài công lập, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng sống; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lương Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, cùng với việc giải đáp những kiến nghị của các địa phương, đồng chí Trần Hòa Nam đề nghị các phường quan tâm công tác triển khai các quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp với Sở Tài chính làm tốt công tác thu hút đầu tư, trong đó xác định thứ tự ưu tiên các dự án.

Đồng chí Lương Đức Hải đề nghị đảng ủy các phường quan tâm công tác cán bộ, nhất là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phường; đánh giá cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng...

Đồng chí Trần Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Phong ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của các phường trong 10 tháng năm 2026. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Phong yêu cầu các đảng ủy đặc biệt chú trọng xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, chủ động, trách nhiệm. Người đứng đầu cấp ủy phải tạo môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, nhân văn; biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, động viên cán bộ, đồng thời quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các phường tiếp tục rà soát, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ từng phường; trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Cùng với đó, các đảng ủy cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bố trí cán bộ theo năng lực, sở trường; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng số; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trọng tâm là các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 83 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các phường cũng cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Phong đề nghị các phường rà soát tiến độ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là những chỉ tiêu còn thấp, nhiệm vụ còn chậm; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất và chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; quản lý tốt diện tích đất các dự án, không để phát sinh tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất dự án; rà soát từng dự án, xác định khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm; chủ động xử lý những việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kịp thời những việc vượt thẩm quyền.

Các phường cần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm mới, có lộ trình xử lý tồn tại cũ; quan tâm chỉnh trang đô thị, mỹ quan, hạ tầng và môi trường du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; khắc phục tình trạng hồ sơ quá hạn, nhất là hồ sơ đất đai, không để người dân phải đi lại nhiều lần; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; khai thác hiệu quả các nền tảng số. Cùng với đó, các phường thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng chính sách, nhóm yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; theo dõi hoạt động trường lớp sau sắp xếp; nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bữa ăn bán trú; chủ động phòng, chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở, ngập úng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp thu, có hướng giải quyết phù hợp; trong đó quan tâm đầu tư điện, nước sạch cho Tổ dân phố Bích Đầm; Sở Xây dựng phối hợp với địa phương khảo sát, xây dựng phương án, tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương Bộ Xây dựng cho phép tỉnh cải tạo hệ thống cống thoát nước qua Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang)… Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp thu tối đa các ý kiến, kiến nghị, trao đổi tại buổi làm việc để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống của Nhân dân.