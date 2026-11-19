Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu kích động, kỳ thị, phân biệt sắc tộc, vùng miền, hướng đến bạo loạn, ly khai, tự trị là chiêu bài nguy hiểm đã được các thế lực thù địch thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, gây bạo loạn tại một số nước Bắc Phi, Trung Đông và gần đây là ở một số nước ở Nam Á, Đông Nam Á… cho thấy, các thế lực thù địch luôn tìm cách sử dụng triệt để chiêu bài trên để phá hoại các quốc gia, vùng lãnh thổ không theo quỹ đạo của mình.