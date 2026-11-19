Đồng chí Trần Ngọc Trắng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự
Ngày 19-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (phường An Bình) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp công bố Quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự Trần Ngọc Trắng giữ chức vụ Giám đốc.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Thị Ngọc Kim chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Trắng được bổ nhiệm nhiệm vụ mới; đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển chuyên môn sâu.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-chi-tran-ngoc-trang-giu-chuc-giam-doc-benh-vien-da-khoa-khu-vuc-hong-ngu-a247384.html