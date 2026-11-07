Đồng chí Trần Minh Sơn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ayun Pa

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho các gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Sang

Tổ dân phố 2 hiện có 495 hộ với 2.170 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60%. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kết hợp kinh doanh thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ. Tổ dân phố hiện còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Thời gian qua, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Ảnh: Nguyễn Sang

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Minh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ dân phố 2 đạt được trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt, khu dân cư đã vận động hơn 100 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,59%.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quan tâm hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do mưa lũ ổn định cuộc sống; đồng thời, chú trọng công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân.

Nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu cũng được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.