Lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn báo cáo tình hình tổ chức hoạt động dạy và học của nhà trường trong năm học 2026-2027. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi thăm, lãnh đạo các trường đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả dạy học trong thời gian qua.

Theo đó, bước sang năm học mới 2026-2027, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có quy mô 29 lớp với 981 học sinh. Xác định đây là năm học bản lề chuyển mạnh từ tư duy "quản lý sang quản trị phát triển giáo dục", nhà trường tập trung phát triển toàn diện cả đức - trí - thể - mỹ.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, có kiểm soát vào quản lý cũng như dạy học. Trường đẩy mạnh giáo dục STEM, trang bị cho học sinh tư duy sáng tạo để sẵn sàng thích ứng với kỷ nguyên công nghệ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trần Dung

Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn có nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt cho học sinh khuyết tật, gồm trẻ khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Trường hiện có 156 học sinh khuyết tật, được tổ chức thành 19 lớp từ khối 1 đến khối 5.

Nhà trường có 23 phòng học chuyên môn và 1 phòng can thiệp cá nhân, cùng khu nội trú, bán trú, đáp ứng việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đội ngũ nhà trường gồm 38 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các trường, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trong khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động dạy và học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn mong muốn các trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, giữ ngọn lửa tâm huyết với nghề; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng trau dồi, làm giàu tri thức và sáng tạo vì tương lai của thế hệ trẻ.

Tập thể Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn nhận hoa và quà chúc mừng ngày 20-11 từ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa và quà, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể cán bộ, giáo viên các trường; chúc các thầy cô tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người”.