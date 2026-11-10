Đồng chí Trần Mậu Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiến Đức

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Kiến Đức đối với đồng chí Võ Thị Kiều Linh để nhận nhiệm vụ công tác khác. Đồng thời, HĐND xã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Kiến Đức đối với đồng chí Trần Mậu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Trần Mậu Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Kiến Đức nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND xã Kiến Đức, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung về công tác nhân sự theo chương trình đề ra. HĐND xã cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch UBND xã theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Võ Thị Kiều Linh và Trần Mậu Dũng

Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND xã có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm sự ổn định, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kiến Đức nhiệm kỳ 2026 - 2031 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự kỳ họp