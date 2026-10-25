Đồng chí Trần Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở

Đồng chí Lê Thị Hường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Mạnh Hùng.

Dự hội nghị có đồng chí Lý Công Hậu – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các phòng, ban chuyên môn xã Bum Tở.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 730-QĐ/TU về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 23/10/2026.

Đồng chí Lê Thị Hường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Hường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Trần Mạnh Hùng được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời đề nghị, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bum Tở phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Tân Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Mạnh Hùng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xã Bum Tở phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.