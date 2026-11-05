Đồng chí Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đồng Tháp

Đồng chí Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Triệu. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đồng chí sống trường thọ bên gia đình và con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên vì Đảng, vì dân.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Khánh vàng, hoa, quà của Tỉnh ủy Đồng Tháp cho đồng chí Ngô Văn Triệu. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng chí Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe đồng chí Ngô Văn Triệu. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Ngô Văn Triệu. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Ngô Văn Triệu và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ xã Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Đồng chí Ngô Văn Triệu sinh ngày 30/12/1930 tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp. Vào Đảng ngày 30/10/1948, chính thức ngày 4/1949.

Đồng chí đã sớm tham gia cách mạng và trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau như: Chiến sĩ Chi đội 2, Chi đội 3, Khu 7; Tiểu đội trưởng Đại đội 2, Chi đội 3, Khu 7; Trung đội phó, Trung đoàn 309, tỉnh Biên Hòa; Thường vụ Công đoàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; cán bộ Ban Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trường Đảng Gò Công Đông… Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí được tặng nhiều bằng khen và giấy khen của các cấp.