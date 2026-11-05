Đồng chí Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đồng Tháp

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Ngô Văn Triệu.

Đồng chí Ngô Văn Triệu sinh năm 1930, quê quán phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng ngày 30-10-1948, khi mới 18 tuổi và chính thức vào tháng 4-1949.

Trải qua 78 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Ngô Văn Triệu đã kinh qua nhiều nhiệm vụ, cương vị công tác khác nhau. Từ những năm đầu tham gia cách mạng, đồng chí từng là chiến sĩ, tiểu đội trưởng, trung đội phó, chính trị viên tại các đơn vị thuộc Khu 7; sau đó tham gia công tác, học tập và đảm nhiệm nhiều vị trí tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, trao tặng khánh vàng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và tặng hoa chúc mừng đảng viên Ngô Văn Triệu.

Năm 1984, đồng chí trở về công tác tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), lần lượt giữ các chức vụ Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Giám đốc Trường Đảng; sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trường Đảng huyện Gò Công Đông.

Năm 1989, đồng chí nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, đóng góp cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh và các tổ chức ở cơ sở. Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên Ngô Văn Triệu bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với bản thân sau quá trình dài phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Đảng viên Ngô Văn Triệu phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí gửi lời cảm ơn các cấp ủy đảng đã quan tâm, giáo dục, rèn luyện, giúp bản thân trưởng thành, giữ vững phẩm chất và lòng trung thành của người đảng viên.

Đồng chí hứa trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tinh thần học tập suốt đời, học cho đến khi không còn học được nữa như lời căn dặn của Người. Đồng thời, sẽ đem hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Đảng viên Ngô Văn Triệu phát biểu chia sẻ và gửi lời cảm ơn các đại biểu đã đến dự; đồng thời, bày tỏ tình cảm qua bài ca cổ "Đài hoa dâng Bác", như một món quà tinh thần gửi đến các đại biểu dự tại buổi lễ.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời, góp sức xây dựng Đảng và quê hương, đất nước ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang trân trọng chúc mừng đảng viên Ngô Văn Triệu vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên đã dành trọn cuộc đời phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ.

Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của đảng viên Ngô Văn Triệu và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và Đảng bộ xã Gò Công Đông.

Đồng chí Trần Lưu Quang, đồng chí Ngô Chí Cường cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Gò Công Đông và gia đình đảng viên Ngô Văn Triệu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hình ảnh và quá trình cống hiến của đồng chí Ngô Văn Triệu hôm nay đã để lại trong chúng ta nhiều xúc động. Đây chắc chắn sẽ là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Ngô Chí Cường thăm hỏi sức khỏe đồng chí Ngô Văn Triệu.

Đồng chí Trần Lưu Quang kính chúc đảng viên Ngô Văn Triệu luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, sum vầy cùng con cháu và tiếp tục là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên chúng ta noi theo.