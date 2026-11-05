Đồng chí Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Ngô Văn Triệu

Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc đồng chí Ngô Văn Triệu sống trường thọ bên gia đình và con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi trao Huy hiệu trao 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Ngô Văn Triệu

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất vì Đảng, vì dân. Tấm Huy hiệu không chỉ là niềm tự hào của đồng chí Ngô Văn Triệu và gia đình, mà còn là vinh dự chung của toàn Đảng bộ xã Gò Công Đông. Qua đó, giúp các đảng viên trong Đảng bộ noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Ngô Văn Triệu

Đồng chí Ngô Văn Triệu sinh ngày 30-12-1930, tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp; vào Đảng ngày 30-10-1948, chính thức năm 1949.

Đồng chí sớm tham gia cách mạng và trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau như: Chiến sĩ Chi đội 2, Chi đội 3, Khu 7; Tiểu đội trưởng Đại đội 2, Chi đội 3, Khu 7; Trung đội phó, Trung đoàn 309, tỉnh Biên Hòa; Thường vụ Công đoàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; cán bộ Ban Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trường Đảng Gò Công Đông…

Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí được tặng nhiều bằng khen và giấy khen các cấp.