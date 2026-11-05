Đồng chí Trần Đức Thắng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Cà Mau

Đồng chí Trần Đức Thắng trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Cộng tác viên)

Ngày 5/11, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, làm Trưởng đoàn, đến thăm hỏi và trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình, sinh hoạt tại Chi bộ khóm 5, phường Bạc Liêu, nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026).

Đồng chí Trần Đức Thắng (thứ ba, từ trái sang) cùng các đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (thứ hai, từ trái sang); các đồng chí lãnh đạo địa phương và gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình. (Ảnh do lãnh đạo xã Hòa Bình cung cấp)

Cùng đi với đồng chí Trần Đức Thắng có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Tô Việt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu; Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Trần Đức Thắng đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Minh Hải, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (khóa VII), cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tại đây, đồng chí Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên cao niên, đồng thời khẳng định, đồng chí Nguyễn Thị Bình tham gia cách mạng từ tháng 10/1945, khi tuổi đời còn rất trẻ, là hiện thân tiêu biểu cho khí phách kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Nam Bộ. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn giữ trọn lòng kiên trung theo Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Linh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình (Cà Mau) trân trọng kính tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bình được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh do Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình cung cấp)

Suốt chặng đường công tác, từ cán bộ phụ vận đến Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Bình luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và hết lòng chăm lo quyền lợi của nhân dân…

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến trọn đời của đồng chí Nguyễn Thị Bình cho đất nước, quê hương. Đồng thời là tấm gương sáng về danh dự người đảng viên, tinh thần cống hiến và sự tiên phong để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo, nhất là trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển hiện nay…