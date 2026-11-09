Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Bảo Đỉnh (Đảng bộ phường Liêm Tuyền)

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Nam Xang.

*Tại Đảng bộ xã Nam Xang: Dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy xã Nam Xang.

Đồng chí Ngô Văn Cả, sinh ngày 01/01/1929, vào Đảng ngày 05/10/1948; ngày chính thức tháng 04/1949. Đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác từ cán bộ Đoàn, cán bộ Ủy ban Kiểm tra; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Nhân, sau đó nghỉ hưu tại quê nhà.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuyết, đảng viên Chi bộ thôn 2 Mạc Hạ, thuộc Đảng bộ xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình, sinh tháng 12/1927. Kết nạp Đảng 10/1948, chính thức 02/1949. Đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác trong ngành bưu điện, sau đó nghỉ hưu tại quê nhà.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Đình Tuyết, Ngô Văn Cả (Đảng bộ xã Nam Xang).

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa, quà chúc mừng đồng chí Ngô Văn Cả và đồng chí Nguyễn Đình Tuyết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Ngô Văn Cả, Nguyễn Đình Tuyết; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Nguyễn Đình Tuyết, Ngô Văn Cả (Đảng bộ xã Nam Xang).

Phát biểu chúc mừng hai đồng chí Ngô Văn Cả, Nguyễn Đình Tuyết được trao tặng Huy hiệu 80 tuổi Đảng, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các đồng chí: Nguyễn Đình Tuyết và Ngô Văn Cả đều tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, được kết nạp vào Đảng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Mỗi đồng chí có một chặng đường công tác, cống hiến riêng, nhưng đều là những tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự kiên định và lòng tận tụy với Đảng, với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuyết đã trải qua những năm tháng làm nhiệm vụ giao thông liên lạc trong vùng địch hậu, từng bị địch bắt, giam cầm nhưng vẫn kiên cường tiếp tục hoạt động; sau đó dành nhiều năm cống hiến cho ngành bưu điện, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cách mạng và xây dựng đất nước.

Đồng chí Ngô Văn Cả trưởng thành từ phong trào thanh niên, gắn bó với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, kiểm tra và Mặt trận Tổ quốc. Dù công tác ở quê hương hay tại Gia Lai, Kon Tum, đồng chí luôn tận tụy với nhiệm vụ được giao, gần gũi với cơ sở và Nhân dân.

Những cống hiến của hai đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Và hôm nay, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là tôn vinh đặc biệt đối với cả một cuộc đời phấn đấu, cống hiến của hai đồng chí.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hỏi thăm sức khỏe đồng chí Nguyễn Đình Tuyết (Đảng bộ xã Nam Xang).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã Nam Xang tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, sức khỏe của hai đồng chí và các đảng viên lão thành trên địa bàn; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe và chăm sóc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay, sự tri ân ý nghĩa nhất không chỉ là sự quan tâm, chăm sóc các đồng chí lão thành, mà còn là trách nhiệm tiếp nối truyền thống, nỗ lực phấn đấu, cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuyết (Đảng bộ xã Nam Xang) phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phát biểu trong Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Tuyết nguyện tiếp tục sống tròn đạo đức cách mạng, làm tấm gương sáng cho con cháu; luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến cho quê hương, rèn dạy con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

*Tại Nhà văn hóa tổ 6 phường Liêm Tuyền, dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/ 2026 cho đồng chí Phan Bảo Đỉnh, đảng viên Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ phường Liêm Tuyền, có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy phường Liêm Tuyền.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Bảo Đỉnh (Đảng bộ phường Liêm Tuyền).

Đồng chí Phan Bảo Đỉnh, sinh 01/8/1922, vào Đảng 24/6/1947, ngày chính thức 26/10/1947. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm, sau đó công tác trong quân đội, đến năm 1974 nghỉ hưu về sinh sống tại quê nhà.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa, quà chúc mừng đồng chí Phan Bảo Đỉnh. Đồng thời đã gửi tới đồng chí Phan Bảo Đỉnh cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Bảo Đỉnh (Đảng bộ phường Liêm Tuyền).

Phát biểu chúc mừng đồng chí Phan Bảo Đỉnh được tặng Huy hiệu 80 tuổi Đảng, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý của Đảng, ghi nhận cả một chặng đường dài phấn đấu, cống hiến của đồng chí Phan Bảo Đỉnh, là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phan Bảo Đỉnh sinh năm 1922, tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, được kết nạp vào Đảng năm 1947. Từ khi tham gia du kích ở quê hương, công tác, chiến đấu trong quân đội, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào đến thời điểm chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, tận tụy với nhiệm vụ được giao. Những cống hiến đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Liêm Tuyền tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, sức khỏe của đồng chí Phan Bảo Đỉnh và các đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, động viên bằng những việc làm thiết thực. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm và đạo lý tri ân của các thế hệ hôm nay; qua đó góp phần giáo dục, trao truyền niềm tin, lý tưởng và truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.