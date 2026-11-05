Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Cùng tham gia các hoạt động có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trân trọng gắn Huy hiệu và trao Chứng nhận 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Thị Truy (sinh năm 1926, Đảng bộ phường An Hải).

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Phan Thị Truy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe đồng chí Phan Thị Truy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ của đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đã thăm hỏi sức khỏe, kính chúc đồng chí Phan Thị Truy trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bồ Bản.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà tặng chính quyền xã Hòa Vang.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam cùng nhân dân thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang).

Thôn Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với di tích quốc gia đình Bồ Bản. Điểm sáng nổi bật của thôn là 100% tộc họ đã ký cam kết xây dựng “Tộc họ văn hóa, không ma túy”, phát huy tốt nếp sống gia phong để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an lành.

Các đại biểu tham quan các mâm cỗ truyền thống tại Ngày hội.

Hoạt động nhảy sạp truyền thống trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồ Bản.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư địa phương; đồng thời nhấn mạnh, văn hóa và đoàn kết luôn đồng hành gắn bó, giúp nếp làng, hồn quê được gìn giữ dài lâu.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tương trợ vươn lên làm giàu chính đáng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng làng văn hóa đặc trưng Bồ Bản, địa phương cần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với môi trường sống xanh, sạch, đẹp; chú trọng bảo vệ không gian tâm linh đình làng Bồ Bản, truyền dạy nghệ thuật Bài chòi và phát triển du lịch sinh thái.

Cùng với đó, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu địa phương cần đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, bảo đảm người dân được “biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng”, phát huy tốt vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng thôn Bồ Bản sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, trở thành hình mẫu tiêu biểu về một khu dân cư đoàn kết, an toàn và hạnh phúc.