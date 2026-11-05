Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phan Thị Truy

Cùng dự lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phan Thị Truy

Đồng chí Phan Thị Truy là đảng viên lão thành thuộc Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng sâu sắc đến đồng chí Phan Thị Truy cùng gia đình. Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Phan Thị Truy cho sự nghiệp cách mạng và chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.