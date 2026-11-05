Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Đồng chí Trần Cẩm Tú tham dự Hội trại thôn Bồ Bản. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Sức mạnh đồng thuận từ ngôi làng cổ 500 năm

Thôn Bồ Bản là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của xã Hòa Vang, nơi sở hữu Đình làng Bồ Bản - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia cùng nếp sống gia phong, tình làng nghĩa xóm đậm đà qua hơn 500 năm hình thành.

Sau sắp xếp hiện nay, thôn Bồ Bản có 9 tổ dân cư với hơn 2.700 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của bà con càng thêm bền chặt.

Đông đảo người dân thôn Bồ Bản đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Điểm sáng nổi bật ở Bồ Bản là 100% tộc họ trong thôn đã ký cam kết xây dựng "Tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy", giữ gìn gia phong từ trong mỗi gia đình.

Đặc biệt, tinh thần vì cộng đồng của người dân Bồ Bản được thể hiện rõ nét qua việc bà con tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến đường vào đình Bồ Bản, chung tay phát quang 2ha khu Bàu Thị, phá bỏ cây mai dương để chuẩn bị trồng sen phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang

Văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết

Dự và phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến toàn thể bà con nhân dân thôn Bồ Bản.

Đồng chí biểu dương những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang cũng như thôn Bồ Bản đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng trên môi trường điện tử.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà người dân thôn Bồ Bản. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Gợi nhắc lời căn dặn của Bác Hồ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa văn hóa và đoàn kết. Có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm mới bền chặt, có đoàn kết thì nếp làng, hồn quê mới được gìn giữ lâu dài.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Bồ Bản

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi các cụ già tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang. NGUYÊN KHÔI

Thanh niên tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Bồ Bản. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Để tiếp tục đưa Bồ Bản phát triển vươn lên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và bà con nhân dân thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hai là, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình, tộc họ văn hóa và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ba là, tích cực bảo tồn kiến trúc, không gian tâm linh đình làng Bồ Bản, trao truyền nghệ thuật bài chòi cho thế hệ trẻ, kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái.

Bốn là, nâng cao hiệu quả dân chủ cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân thôn Bồ Bản tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Đà Nẵng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể thôn Bồ Bản, các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.