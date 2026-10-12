Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại xã Mường Cơi.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mường Thải, Tân Lang và Mường Cơi, huyện Phù Yên cũ, xã Mường Cơi mới có diện tích tự nhiên 195 km², dân số trên 19.500 người, với 5 dân tộc anh em. Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền xã đã chủ động ổn định tổ chức, từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, với 38 chi bộ trực thuộc và 1.020 đảng viên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, đơn thư vượt cấp.

Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thu ngân sách đạt 3,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao; vùng chuyên canh cây có múi trên 400 ha, tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng hữu cơ, VietGAP. Hoạt động sản xuất may mặc, tạo việc làm cho gần 500 lao động địa phương. Công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện các chỉ tiêu KPI do tỉnh giao được quan tâm triển khai.

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đia phương đã đạt được sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; quan tâm đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, khí hậu và vùng cây ăn quả để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, nghỉ dưỡng; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là văn hóa Đang Mường, gắn tổ chức lễ hội với quảng bá hình ảnh địa phương và thương hiệu nông sản, trong đó có Lễ hội văn hóa các dân tộc và ngày hội cam xã Mường Cơi năm 2026. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, sạt lở; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân...

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà xã Mường Cơi