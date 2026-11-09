Đồng chí Tống Phước Trường giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng (bên trái) trao quyết định cho đồng chí Tống Phước Trường.

Chiều 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1478-QĐ/TU, ngày 3/11/2026 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng ghi nhận, đánh giá cao năng lực, phẩm chất và quá trình công tác của đồng chí Tống Phước Trường; đồng thời đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hoạt động của cơ quan thông suốt, không gián đoạn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Tống Phước Trường phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đối với những vụ việc, vụ án phức tạp, nhạy cảm, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần bám sát tình hình, tham mưu xử lý đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, quan tâm xây dựng Ban Nội chính Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, đoàn kết; đề cao tinh thần liêm chính, trách nhiệm và ý thức bảo mật thông tin của cán bộ, công chức. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan trong khối nội chính, sở, ban, ngành và cấp ủy địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ.