Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên .

Ngày 20/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường, dự họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cô Huỳnh Thị Kiều Diễm vì có 2 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 18 cá nhân và giấy khen cho 6 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Nhà trường cũng trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường cho 6 giáo viên, ghi nhận 3 giáo viên có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Quang Chi trao tặng 5 chương trình học bổng cho sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, trường hiện có một trụ sở chính và 4 phân hiệu tại các xã Châu Thành, Gò Quao, Giồng Riềng và Đông Thái. Việc tổ chức hoạt động tại 5 cơ sở đặt ra yêu cầu thống nhất nền nếp, bảo đảm chất lượng giáo dục và chăm lo đời sống học sinh nội trú.

Hiệu trưởng Lê Quốc Trung cho biết nhà trường chú trọng lắng nghe ý kiến giáo viên, học sinh và phụ huynh; quan tâm điều kiện học tập, bữa ăn, chỗ ở và công tác chăm sóc học sinh tại các cơ sở, hướng đến xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện.

Học sinh tri ân thầy cô tại buổi khai giảng.

Cũng tại buổi họp mặt, Thượng tá Nguyễn Quang Chi, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trao 5 suất học bổng cho học sinh nhà trường.