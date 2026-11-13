Đồng chí Tôn Thiện Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hàm Cần

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Thôn Hàm Cần trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Sau sáp nhập, thôn Hàm Cần hiện có 751 hộ với 2.790 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tổng đàn gia súc của thôn hiện có 3.021 con.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng (bìa phải) tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh

Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban điều hành thôn, các chi hội, đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong lao động, sản xuất và đời sống tiếp tục được phát huy. Các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng được triển khai tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Hàm Cần sau sáp nhập là thôn xen ghép đồng bào dân tộc Kinh, Chăm và Raglai

Đến cuối năm 2026, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 98,26%; số hộ nghèo giảm 21 hộ, hộ cận nghèo giảm 60 hộ. Việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tôn Thiện Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Hàm Cần đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, hiệu quả phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận và Ban điều hành thôn. Trong đó, chú trọng vận động Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo xã trao quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Thôn phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục huy động sức dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở. Địa phương quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo các đối tượng yếu thế.

Cùng với đó, thôn phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, chú trọng vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hàm Thạnh trao hoa, quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Hàm Cần

Đối với xã Hàm Thạnh, đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương nghiên cứu, xác định hướng phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Khuyến khích người dân chủ động xây dựng các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.