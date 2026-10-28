Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định cho đồng chí Tô Hoàng Khương.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Quốc Chương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Mỹ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định đồng chí Tô Hoàng Khương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời, điều động đồng chí Tô Hoàng Khương giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ. Cả hai đồng chí đều được tín nhiệm rất cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, với vai trò tân Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, đồng chí Tô Hoàng Khương nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp nhanh với công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã Phong Mỹ rà soát kỹ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xác định rõ chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt và khó đạt. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp cụ thể, với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đồng thời, cần tập trung chuyển mạnh từ chính quyền quản lý, phục vụ sang chính quyền kiến tạo và hành động để phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là trong nhiệm kỳ này, xã Phong Mỹ phải thay đổi toàn diện về diện mạo, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Bên cạnh đó, xã cần quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản dôi dư; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đối với các dự án đầu tư tồn đọng, kéo dài, góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho xã trong năm 2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Hoàng Khương bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới, xác định đây cũng là trách nhiệm lớn trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Phong Mỹ.

Đồng chí cho biết sẽ quyết tâm cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện tốt các chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm của xã trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và toàn hệ thống chính trị...