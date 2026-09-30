Đồng chí Thân Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Thân Trung Kiên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho đồng chí Thân Trung Kiên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường chúc mừng đồng chí Thân Trung Kiên được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho UBND thành phố trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng các đồng chí trong HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tân Giám đốc Sở cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng tập thể đoàn kết, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công việc. Đặc biệt, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng các sản phẩm, nhiệm vụ cụ thể, có thể kiểm chứng; ưu tiên giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp và hoạt động điều hành của chính quyền.

Lấy chất lượng và hiệu quả khai thác dữ liệu chính xác, đồng bộ làm trọng tâm chuyển đổi số. Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với các viện, trường để triển khai các nghiên cứu theo nhu cầu thực tế, có tính thương mại hóa. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc, minh bạch trong giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học - công nghệ và siết chặt quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Thân Trung Kiên phải cùng tập thể đơn vị xây dựng chương trình công tác cụ thể; lựa chọn một số vấn đề cấp bách, những điểm nghẽn lớn để tập trung xử lý, tạo chuyển biến rõ nét; định kỳ báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện và những vấn đề cần chỉ đạo, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đồng chí Thân Trung Kiên cùng sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, hiện đại và bền vững của thành phố Bắc Ninh.

Tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thân Trung Kiên trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo thành phố; khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh Bắc Ninh trở thành thành phố và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. Yêu cầu mới đặt ra là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành đột phá quan trọng, động lực để nâng cao năng suất và tạo dư địa tăng trưởng mới cho thành phố.

Tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chúc mừng đồng chí Thân Trung Kiên.

Trên cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Thân Trung Kiên sẽ cùng tập thể cơ quan tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách; chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, bảo đảm chính sách đến được với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, lấy kết quả đầu ra làm thước đo hiệu quả.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được đặt hàng từ những bài toán thực tiễn của thành phố, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chính quyền. Lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị đô thị, tiếp tục phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung và mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, phát huy hiệu quả hệ thống IOC của thành phố. Qua đó thúc đẩy phát triển dịch vụ số, kinh tế số, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống.