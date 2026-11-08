Đồng chí Tẩn Thị Quế dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Gia, xã Khoen On

Dự và chỉ đạo ngày hội có đồng chí Tẩn Thị Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Xã Khoen On có các đồng chí: Trịnh Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã; Phạm Văn Bốn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đông đảo bà con nhân dân bản Gia.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân bản Gia, xã Khoen On tham gia ngày hội.

Tại buổi khai mạc ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Đồng chí Tẩn Thị Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Bản Gia hiện có 183 hộ với 968 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Thái và Khơ Mú cùng sinh sống. Sau khi sáp nhập từ bản Gia và bản Mè trước đây, nhân dân hai dân tộc ngày càng gần gũi, giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và cuộc sống.

Đồng chí Trịnh Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội.

Năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, giá vật tư phục vụ sản xuất tăng cao, song nhân dân trong bản đã đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tổng sản lượng lúa vụ mùa đạt 210 tấn, lúa chiêm xuân đạt 160 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 3.872 con. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm, toàn bản có 177/183 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,7%.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tẩn Thị Quế - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân bản Gia đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng bản, bí thư chi bộ trong vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Tẩn Thị Quế - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Khoen On.

Đồng chí Tẩn Thị Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân xã Khoen On.

Sau lễ khai mạc, Ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động vui chơi trò chơi dân gian, thể dục thể thao trải nghiệm nghề truyền thống dân tộc và tham quan khu trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương.

Cuộc thi đánh trống tại ngày hội.