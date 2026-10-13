Đồng chí Sùng A Lềnh làm việc với Đảng ủy phường Trung Tâm, khảo sát thực tế tại tổ dân phố Quân Chanh

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong tổng số 33 chỉ tiêu năm 2026, phường Trung Tâm có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 5 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên; 2 chỉ tiêu đạt trên 60%; 8 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm. Trong 9 tháng, địa phương đón 365.000 lượt khách du lịch, đạt 101,4% kế hoạch; doanh thu du lịch đạt 230 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu cả năm.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực với 64 đảng viên mới được kết nạp, bằng 112,3% chỉ tiêu năm. An sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Tại buổi làm việc, phường cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Ghi nhận kết quả đạt được, đồng chí Sùng A Lềnh đề nghị Đảng ủy phường Trung Tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung còn khó khăn để tập trung giải quyết. Đảng ủy, HĐND, UBND phường cần tăng cường phối hợp, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Sùng A Lềnh khảo sát tuyến đường giao thông nông thôn đang thi công tại tổ dân phố Quân Chanh.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác khảo sát tuyến đường giao thông nông thôn dài 990,32 m đang thi công tại tổ dân phố Quân Chanh.

Đồng chí Sùng A Lềnh thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Phạm Quang Huyên tại tổ dân phố Quân Chanh.

Đoàn cũng thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Phạm Quang Huyên tại tổ dân phố Quân Chanh. Trên diện tích khoảng 0,5 ha, gia đình trồng bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Da Xanh, bưởi Đường, cam Vinh và cóc; thu nhập đạt khoảng 200 - 300 triệu đồng mỗi năm nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây trồng theo hướng an toàn.