Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Thu, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn xã, bí thư chi bộ bản...

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hồng Thu báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của lãnh đạo Đảng ủy xã Hồng Thu, năm 2026 Đảng bộ xã Hồng Thu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm, kết nạp 16 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,16%; tổng giá trị sản phẩm đạt 469,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng/năm. Sản lượng lương thực có hạt đạt 8.260 tấn, chè búp tươi đạt 1.100 tấn, vượt 10% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 11%, tương ứng 277 hộ; giải quyết việc làm cho 400 lao động. Giải ngân vốn đầu tư công thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 100% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Xã Hồng Thu kiến nghị: tỉnh và các sở, ngành quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho các bản còn thiếu nước; sớm triển khai nâng cấp các tuyến giao thông kết nối trung tâm xã với các bản tạo thuận lợi cho đi lại và giao thương. Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học, nhà bán trú; bố trí kinh phí xây dựng Nhà công vụ xã với tổng mức đầu tư dự kiến 39 tỷ đồng. Đề nghị ngành điện đẩy nhanh tiến độ kéo điện lưới cho khoảng 100 hộ dân hiện chưa được sử dụng điện, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị Đảng ủy xã Hồng Thu khẩn trương rà soát, kiện toàn nhân sự, sớm hoàn thiện chức danh Chủ tịch HĐND xã và các vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu; chủ động cân đối, bố trí nguồn lực, bảo đảm tiến độ giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dự phòng; phối hợp với các sở, ngành sớm hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng nhà công vụ để triển khai thực hiện. Đặc biệt, tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; phát huy thế mạnh cây chè, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm giải quyết những vấn đề thiết yếu của nhân dân như nước sinh hoạt, điện lưới, giao thông, cơ sở vật chất trường học; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí đề nghị xã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết, nhất là đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Các sở, ngành cần quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.