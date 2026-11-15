Đồng chí Sùng A Hồ dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản Coóc Cuông

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Quốc hội tỉnh cùng các đại tham biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương.

Quang cảnh ngày hội.

Bản Coóc Cuông hiện có 81 hộ với 407 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Lào. Năm 2026, bản có 72 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,4%, hộ cận nghèo chiếm 6,2%. Nhân dân tích cực phát triển sản xuất với 58,5ha cây lương thực có hạt và 20ha chè; xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Các đại biểu dự ngày hội.

Đông đảo bà con dự ngày hội.

Văn nghệ tại ngày hội.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Coóc Cuông.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình Lai Châu tặng quà nhân dân bản Coóc Cuông.

Lãnh đạo xã Bản Bo tặng giấy khen cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Bà con bản Coóc Cuông vui ngày hội.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, bản phấn đấu có 75 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì danh hiệu khu dân cư văn hóa, 100% hộ thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định và duy trì vệ sinh bản hằng tuần. Trong khuôn khổ ngày hội, nhân dân còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như múa sạp, cầu thăng bằng, bịt mắt đập chiêng, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Coóc Cuông. UBND xã đã tặng giấy khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu của địa phương.