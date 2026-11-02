Đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV do Thành ủy Hà Nội tổ chức (chiều 27-10), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu: “Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc; không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở của cấp trên”. Một lời nhắc nhở ngắn gọn nhưng đặt ra vấn đề không hề nhỏ đối với các cấp ủy và đội ngũ cán bộ.