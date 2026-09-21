Đồng chí Phùng Thị Toàn: Nêu gương để tạo đồng thuận

Thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, Nhà nước phải thu hồi 74,4 ha đất, chủ yếu là đất sản xuất của người dân tổ dân phố Yên Giả. Trước đó, người dân nơi đây cũng đã có đất bị thu hồi để thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm khác. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận không phải là việc dễ dàng. Trên cương vị người đứng đầu chi bộ, đồng chí Toàn xác định, muốn vận động được Nhân dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu.

Đồng chí Phùng Thị Toàn (đứng) cùng cán bộ tổ dân phố rà soát các hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm, đi trước trong những việc khó. Từ suy nghĩ ấy, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, các đồng chí trong chi ủy và những đảng viên có đất bị thu hồi đã chủ động chấp hành, nhận tiền trước. Sau đó, chính những người này lại trực tiếp tuyên truyền, giải thích, chia sẻ với bà con về chủ trương, chính sách. Sự gương mẫu đó đã góp phần tạo niềm tin và lan tỏa tinh thần đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Toàn còn cùng chi ủy, chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng hộ dân, trực tiếp gặp gỡ những gia đình còn băn khoăn, vướng mắc. Từ nguồn gốc đất, ranh giới đến những vấn đề liên quan đến chính sách qua các thời kỳ đều được rà soát, trao đổi, giải thích trên tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” - với đồng chí Toàn, đó là cách làm dân vận xuất phát từ việc học và thực hành theo gương Bác.

Nhờ cách làm sát dân, trọng dân, phát huy vai trò nêu gương, 234/234 hộ đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Với những đóng góp tiêu biểu này, đồng chí Phùng Thị Toàn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) tặng Bằng khen. Đây là phần thưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nêu gương của người đứng đầu chi bộ trong công tác vận động Nhân dân.