Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu Đảng tới đảng viên lão thành tại phường Tương Mai, Vĩnh Hưng

Tại phường Tương Mai, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Trương Tâm Thuận; trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Đình Xuyến.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tại nhà đảng viên lão thành Trương Tâm Thuận, phường Tương Mai. Ảnh: Văn Tuyến

Đảng viên Trương Tâm Thuận, sinh ngày 15-5-1930, vào Đảng ngày 29-11-1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 19, Đảng bộ phường Tương Mai. Trong quá trình công tác, đồng chí được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba và 2 Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam”.

Đảng viên Nguyễn Đình Xuyến, sinh ngày 20-7-1934, vào Đảng ngày 22-2-1957, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 47, Đảng bộ phường Tương Mai. Đồng chí từng được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại tặng và Bằng khen vì có thành tích xây dựng ngành Thương mại Việt Nam.

Đoàn công tác của thành phố trao Huy hiệu đảng tại nhà đảng viên lão thành Nguyễn Đình Xuyến, phường Tương Mai. Ảnh: Văn Tuyến

Tại phường Vĩnh Hưng, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đến thăm hỏi, chúc mừng và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nhâm Sỹ Huây (tên khai sinh: Nhâm Sỹ Huy), sinh ngày 12-2-1936, vào Đảng ngày 24-4-1958, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 20, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nhâm Sỹ Huây được trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huy chương Kháng chiến hạng Nhì và 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Tại các gia đình, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trân trọng chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của Thủ đô.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu Đảng tại nhà đảng viên lão thành Nhâm Sỹ Huây, phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và tổ chức Đảng.

Đồng chí chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền và địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, chi bộ và tổ dân phố tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các đảng viên lão thành cách mạng.

Gia đình các đảng viên bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường và cho biết, sẽ luôn gương mẫu, tích cực góp phần xây dựng địa phương và thành phố ngày càng phát triển.