Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan trao Huy hiệu Đảng tại xã Tùng Bá
Sáng 15-11, Đảng ủy xã Tùng Bá tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Dự buổi lễ có đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách tỉnh.
Trong đợt này, Đảng bộ xã Tùng Bá có 10 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Lý Thị Lan ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Lý Thị Lan mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần và truyền thống cách mạng; tích cực động viên con cháu, Nhân dân thi đua lao động sản xuất, học tập, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202611/dong-chi-pho-truong-doan-dbqh-chuyen-trach-tinh-ly-thi-lan-trao-huy-hieu-dang-tai-xa-tung-ba-c434664/