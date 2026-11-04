Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan trao Huy hiệu Đảng tại xã Lực Hành

Đồng chí Lý Thị Lan trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Lộng, Chi bộ thôn Bình Long.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Lý Thị Lan đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Lộng, Chi bộ thôn Bình Long. Đồng thời, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thái Long và đảng viên Ma Thanh Hải, Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lý Thị Lan chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Đồng chí nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình cống hiến, phấn đấu bền bỉ của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân đồng chí đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của chi bộ, đảng bộ nơi các đồng chí đang sinh hoạt.

Đồng chí Lý Thị Lan trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Thái Long và đảng viên Ma Thanh Hải, Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Lực Hành.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu đi đầu, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu để xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Lực Hành tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên; phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi Đảng trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.