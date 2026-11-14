Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ tại xã Mường Bang

Đoàn công tác thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ tại bản Lằn, xã Mường Bang

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo xã Mường Bang.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ Lê Đức Cường.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Đức Cường (thân nhân là ông Hà Thanh Sơn) và liệt sĩ Cầm Văn Bằng (thân nhân là bà Cầm Thị Chướm), đều thuộc bản Lằn, xã Mường Bang.

Đoàn công tác tặng quà thân nhân liệt sĩ Lê Đức Cường.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Cầm Văn Bằng.

Đoàn công tác tặng quà thân nhân liệt sĩ Cầm Văn Bằng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ Cầm Văn Bằng.