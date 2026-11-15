Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ…

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam (cũ); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định; đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ…

Chương trình văn nghệ chào mừng của học sinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Trường THPT A Trần Hưng Đạo tiền thân là Trường Cấp III Mỹ Lộc được thành lập năm 1966. Trải qua 60 năm không ngừng nỗ lực xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, từ chỗ chỉ có 5 lớp học với 17 thầy cô giáo khi mới thành lập năm 1966 đến nay nhà trường đã phát triển mạnh mẽ với 39 lớp học, 1.757 học sinh, cùng dãy nhà học 4 tầng khang trang và 33 phòng học thông minh hiện đại…

Thầy giáo Nguyễn Duy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT A Trần Hưng Đạo trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, tập thể sư phạm nhà trường đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, thầy và trò nhà trường đã bứt phá toàn diện trong công tác giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Năm học 2025-2026, toàn trường có 1.629 học sinh đạt kết quả học tập loại Tốt, chiếm 95,6%; 73 học sinh Khá và 2 học sinh Đạt, không có học sinh chưa đạt.

Đáng chú ý, học sinh khối 12 duy trì kết quả đỗ tốt nghiệp THPT 100%. Điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp của nhà trường nhiều năm nằm trong nhóm 10 trường THPT có kết quả cao của tỉnh. Chất lượng các môn thi cũng có nhiều kết quả nổi bật. Năm 2026, môn Ngữ văn xếp thứ 2 toàn tỉnh; các môn Lịch sử và Giáo dục công dân lần lượt xếp thứ 2 và thứ 1; Ngoại ngữ xếp thứ 6. Điểm trung bình thi tốt nghiệp của toàn trường xếp thứ 8 toàn tỉnh.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, nhà trường duy trì thành tích toàn đoàn và có bước tiến qua từng năm. Năm học 2023-2024, trường xếp thứ 1 toàn tỉnh, giành cờ giải Nhất toàn đoàn với 35/36 học sinh đạt giải. Năm học 2025-2026, cả 39/39 học sinh dự thi đều đạt giải, gồm 7 giải Nhất, 19 giải Nhì, 14 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; nhà trường giành cờ giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Những cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy và trò nhà trường qua sáu thập kỷ đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND tỉnh… Để ghi nhận thành tích của thầy và trò nhà trường trong giai đoạn 2011-2026, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, tại buổi lễ, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất; tặng lẵng hoa tươi thắm, tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu học sinh chúc mừng thành tích của thầy và trò nhà trường.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng nhà trường phòng học STEM.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn mong muốn: bước sang chặng đường phát triển mới, Trường THPT A Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững chất lượng giáo dục, đồng thời mạnh dạn đổi mới, tiên phong trong những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được khuyến khích khám phá năng lực bản thân và có cơ hội phát triển toàn diện. Tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, bởi chất lượng của một ngôi trường trước hết được tạo nên từ chất lượng, tâm huyết và nhân cách của những người thầy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp của Trường THPT A Trần Hưng Đạo; chúc mừng nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại lễ kỷ niệm. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của tập thể nhà trường, đồng thời là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu giành những thành tích mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Từ bề dày truyền thống và những kết quả đã đạt được của nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu, tập thể sư phạm nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Giữ gìn nền nếp, bồi đắp nhân cách, lấy sự tiến bộ của từng học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học đường kỷ cương, tình thương và an toàn; chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bạo lực học đường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy năng lực tự học và sáng tạo; đẩy mạnh giáo dục STEM, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng số; trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cần rèn cho học sinh tư duy độc lập, biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và trung thực trong học tập, nghiên cứu.

Xây dựng tập thể nhà giáo đoàn kết, vững chuyên môn; cấp ủy, Ban Giám hiệu cần phát huy dân chủ, giảm bớt thủ tục hành chính và thi đua hình thức để thầy cô có thêm thời gian đầu tư chuyên môn, quan tâm học sinh; đồng thời, tăng cường phối hợp với gia đình trong định hướng nghề nghiệp và huy động nguồn lực từ cựu học sinh một cách thiết thực, công khai, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và phường Nam Định phối hợp với nhà trường rà soát, dự báo quy mô phát triển để chuẩn bị tốt đội ngũ, cơ sở vật chất, quỹ đất theo quy hoạch và đúng thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đồng chí tin tưởng Trường THPT A Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, là địa chỉ giáo dục tin cậy, đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh giàu phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo.