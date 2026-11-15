Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, tại buổi lễ, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo phần thưởng cao quý - Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Trường THPT A Trần Hưng Đạo tiền thân là Trường Cấp III Mỹ Lộc được thành lập năm 1966. Trải qua 60 năm không ngừng nỗ lực xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, từ chỗ chỉ có 5 lớp học với 17 thầy cô giáo khi mới thành lập năm 1966 đến nay nhà trường đã phát triển mạnh mẽ với 39 lớp học, 1.757 học sinh, cùng dãy nhà học 4 tầng khang trang và 33 phòng học thông minh hiện đại.

Trong giai đoạn 2021-2026, tập thể sư phạm nhà trường đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, thầy và trò nhà trường đã bứt phá toàn diện trong công tác giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Năm học 2025-2026, toàn trường có 1.629 học sinh đạt kết quả học tập loại Tốt, chiếm 95,6%; 73 học sinh Khá và 2 học sinh Đạt, không có học sinh chưa đạt.

Học sinh khối 12 duy trì kết quả đỗ tốt nghiệp THPT 100%. Chất lượng các môn thi cũng có nhiều kết quả nổi bật. Năm 2026, môn Ngữ văn xếp thứ 2 toàn tỉnh; các môn Lịch sử và Giáo dục công dân lần lượt xếp thứ 2 và thứ 1; Ngoại ngữ xếp thứ 6. Điểm trung bình thi tốt nghiệp của toàn trường xếp thứ 8 toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên Trường THPT A Trần Hưng Đạo. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, nhà trường duy trì thành tích toàn đoàn và có bước tiến qua từng năm. Những kết quả đạt được của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong 60 năm qua đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân tỉnh… Để ghi nhận thành tích của thầy và trò nhà trường trong giai đoạn 2011-2026, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn mong muốn: bước sang chặng đường phát triển mới, Trường THPT A Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững chất lượng giáo dục, đồng thời mạnh dạn đổi mới, tiên phong trong những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được khuyến khích khám phá năng lực bản thân và có cơ hội phát triển toàn diện. Tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, bởi chất lượng của một ngôi trường trước hết được tạo nên từ chất lượng, tâm huyết và nhân cách của những người thầy.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của tập thể nhà trường, đồng thời là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu giành những thành tích mới. Từ bề dày truyền thống và những kết quả đã đạt được của nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Ban Giám hiệu, tập thể sư phạm nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Giữ gìn nền nếp, bồi đắp nhân cách, lấy sự tiến bộ của từng học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học đường kỷ cương, tình thương và an toàn; chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, phòng ngừa bạo lực học đường, đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Trường THPT A Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, là địa chỉ giáo dục tin cậy, đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh giàu phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến.