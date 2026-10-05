Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều tại một số địa phương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và đoàn kiểm tra bãi vật liệu xây dựng phía ngoài đê tả Đáy, thuộc xã Ý Yên.

Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Đảng uỷ phường Tây Hoa Lư và xã Ý Yên.

Nhằm tăng cường hiệu quả xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, ngày 1/7/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2530/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát, kiểm tra xử lý bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tổ công tác tiến hành rà soát tổng số 572 bến, bãi; trong đó, có 7 bến, bãi đã giải toả công trình trên bãi; 156 bến bãi có quy hoạch bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa; 31 bến bãi chưa xác định được quy hoạch, còn lại 385 bến bãi không có trong quy hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra tại phường Tây Hoa Lư.

Tổ công tác cũng đã làm việc với 69 địa phương có đê và trực tiếp làm việc, lập biên bản kiểm tra hoạt động đối với 565 chủ bến, bãi. Có 6/565 bến, bãi thực hiện đúng theo quyết định cấp phép; 41/565 bến bãi có quyết định cấp phép nhưng làm chưa đúng hoặc sai với quyết định cấp phép; 13/565 bến bãi có chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhưng chưa có quyết định cấp phép, 505/565 bến bãi không có quyết định cấp phép…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Ý Yên.

Tại xã Ý Yên có 14 bến, bãi, trong đó có 9 bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, chất đốt; 5 bến bãi đóng mới, sửa chữa tàu thuyền. Tại phường Tây Hoa Lư, trên bãi sông Hoàng Long có 4 bến, bãi; trên sông Đáy có 5 bến, bãi chưa được cấp phép về đê điều…

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại tuyến đê tả Đáy thuộc địa bàn xã Ý Yên; tuyến đê Hoàng Long thuộc phường Tây Hoa Lư, là khu vực có các hoạt động san lấp, sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình, một số cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu, thuyền, bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực bãi sông, lòng sông gây cản trở dòng chảy thoát lũ, đặc biệt đối với các khu vực cửa thoát lũ sông Hoàng Long ra sông Đáy gây áp lực đến an toàn đê điều…, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp xử lý vi phạm pháp luật đê điều.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại bãi đóng tàu của Công ty TNHH Văn Cường, xã Ý Yên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp xử lý vi phạm pháp luật đê điều.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận sự chủ động của Tổ công tác liên ngành cùng sự phối hợp của các sở, ngành và các địa phương trong công tác rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm đê điều thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu UBND các xã, phường có đê tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an, lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động san lấp, sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình, tập kết vật liệu trái phép tại khu vực bãi sông, lòng sông gây cản trở dòng chảy thoát lũ, đặc biệt đối với các khu vực cửa thoát lũ trên các sông, gây áp lực đến an toàn đê điều.

Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều không tự giải toả vật liệu, công trình trên bãi sông phải thực hiện cưỡng chế theo quy định; tổ chức, cá nhân nào tái vi phạm thì chuyển cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định.

Đối với xã Ý Yên, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý vi phạm cụ thể, từng bước tháo gỡ khó khăn và giải quyết triệt để các tồn tại. Phường Tây Hoa Lư tập trung giải quyết cơ bản tình trạng vi phạm của Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Chanh. Việc xử lý các vi phạm phải có lộ trình cụ thể, rõ ràng và báo cáo UBND tỉnh hàng tuần.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của các địa phương, yêu cầu tập trung lực lượng, biện pháp để cơ bản giải quyết dứt điểm các vi phạm trong năm nay.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc hướng dẫn thủ tục pháp lý đối với các bến, bãi đủ điều kiện phù hợp quy hoạch.

Đồng thời, siết chặt thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, an toàn giao thông đường thủy và trật tự xây dựng; kiên quyết thu hồi hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án, hợp đồng cho thuê đất sai quy định. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các sở, ngành và địa phương phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.