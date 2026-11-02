Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và Đoàn công tác kiểm tra Dự án Xây dựng, nâng cấp Trạm bơm Gia Trấn (xã Gia Trấn).

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND xã Gia Tường, xã Nho Quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, hiện Ban đang làm chủ đầu tư các Dự án: Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Gia Trấn; Xây dựng hệ thống chủ động xả lũ Tràn Gia Tường, huyện Nho Quan (cũ); Nâng cấp tuyến đê Năm Căn đoạn từ cầu Nho Quan đến cầu Sui kết hợp giao thông và phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư 5 xã và thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan (cũ). Thời gian qua, Ban đã tập trung triển khai các Dự án.

Dự án Xây dựng, nâng cấp Trạm bơm Gia Trấn đang được triển khai thi công.

Theo đó, Dự án Xây dựng, nâng cấp Trạm bơm Gia Trấn (xã Gia Trấn) có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện năm 2025-2026. Dự án có quy mô tổng công suất lắp máy 40.000 m3/h. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã hoàn thành 100%. Khối lượng thi công xây lắp ước đạt 22/24,66 tỷ đồng (khoảng 90% giá trị hợp đồng), hiện đang lắp đặt thiết bị máy bơm.

Dự án đã được bố trí đủ vốn, lũy kế giải ngân đạt 31,562 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa giải ngân là 28,437 tỷ đồng. Dự án không có vướng mắc và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và Đoàn công tác kiểm tra Dự án Xây dựng hệ thống chủ động xả lũ Tràn Gia Tường, huyện Nho Quan (cũ).

Dự án Xây dựng hệ thống chủ động xả lũ Tràn Gia Tường (huyện Nho Quan cũ) có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng vừa được khởi công ngày 28/10/2026. Chủ đầu tư đã bàn giao mốc giới GPMB cho xã Gia Tường để lập phương án đền bù, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026.

Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai chi tiết các hạng mục để tổ chức thực hiện theo quy định. Phương án thu hồi, đền bù, GPMB theo quy định cũng đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Dự án đã giải ngân xong 1,5 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư, nhu cầu vốn còn lại khoảng 143,5 tỷ đồng…

Đối với Dự án Nâng cấp tuyến đê Năm Căn đoạn từ cầu Nho Quan đến cầu Sui kết hợp giao thông và phòng chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư 5 xã và thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan (cũ): công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành; phần thi công đắp nền đường đạt khoảng 5,3 km, gia cố mặt đê bằng bê tông xi măng đạt 4,01 km, cùng nhiều hạng mục cống, tường chắn trọng yếu. Khối lượng thi công ước đạt 81/122,461 tỷ đồng (tương ứng 66,14% giá trị hợp đồng). Lũy kế vốn đã bố trí đạt 113,804 tỷ đồng, giải ngân được 113,139 tỷ đồng, nhu cầu vốn còn lại là 36,196 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và Đoàn công tác kiểm tra Dự án Nâng cấp tuyến đê Năm Căn đoạn từ cầu Nho Quan đến cầu Sui (huyện Nho Quan cũ).

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại các Dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình và các nhà thầu, đơn vị thi công.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công liên tục trên toàn bộ các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ, gia tăng khối lượng hoàn thành để thanh toán và đảm bảo giải ngân hết 100% số vốn đã bố trí cho các dự án.

Các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các dự án cần quan tâm xây dựng các công trình bảo đảm tốt việc phục vụ tiêu thoát nước, cảnh quan đô thị và đáp ứng nhu cầu dân sinh với tầm nhìn dài hạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng giao Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất nhu cầu vốn của chủ đầu tư, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phương án bố trí vốn phù hợp với tiến độ triển khai, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng thời hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

UBND các xã Nho Quan và Gia Tường khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong tháng 11/2026. Các đơn vị, nhà thầu thi công xây dựng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công trên địa bàn.