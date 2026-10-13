Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thị sát địa điểm xây dựng Trường THPT Cai Kinh

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét bản vẽ quy hoạch khu vực dự kiến xây dựng Trường THPT Cai Kinh

Theo báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, hiện nay, các xã Cai Kinh, Hữu Liên và Yên Bình chưa có trường THPT. Trong khi đó, khu vực này có số lượng học sinh tương đối lớn,việc đầu tư xây dựng trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục hiện có, hạn chế tình trạng học sinh phải đi học xa.

Dự án được đề xuất có quy mô 30 lớp học, phục vụ 1.350 học sinh và 82 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng hơn 43.300 m². Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 157 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị dự án thực hiện trong năm 2026 - 2027, giai đoạn thực hiện từ năm 2028 đến năm 2031.

Tại buổi thị sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế khu vực dự kiến xây dựng trường; trao đổi với UBND xã Cai Kinh và các cơ quan liên quan về vị trí xây dựng, quy mô đầu tư, phương án bố trí các hạng mục công trình, sự phù hợp với quy hoạch và nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác xem xét bản vẽ quy hoạch khu vực dự kiến xây dựng Trường THPT Cai Kinh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án xây dựng mới Trường THPT Cai Kinh có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Cai Kinh, xã Hữu Liên và khu vực lân cận.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế tổng mặt bằng bảo đảm khoa học, đồng bộ, hợp lý và hiệu quả; nghiên cứu, tham khảo quy hoạch tổng mặt bằng của một số trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS có quy mô tương đương để lựa chọn phương án tổ chức không gian phù hợp.

Bên cạnh đó, việc bố trí các khối công trình, phòng học, phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ cần bảo đảm kết nối thuận tiện, đáp ứng yêu cầu quản lý, giảng dạy và học tập; phù hợp với quy mô đào tạo, điều kiện thực tế của khu đất, đồng thời tính đến khả năng mở rộng trong tương lai. Cùng với đó, cần rà soát kỹ các hạng mục đầu tư, tối ưu phương án thiết kế, bảo đảm công năng sử dụng, hạn chế những nội dung chưa thực sự cần thiết, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị tính toán, rà soát tổng mức đầu tư trên cơ sở quy mô, phương án thiết kế và các hạng mục thực tế cần triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.