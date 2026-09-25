Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra hố sụt lún tại xã Hiếu Giang

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường hố sụt lún ở tuyến đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa, thuộc thôn An Truyền, xã Hiếu Giang - Ảnh: Đ.V

Theo báo cáo của UBND xã Hiếu Giang, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22/9, sau một tiếng nổ lớn, người dân phát hiện hố sụt lún bất thường xuất hiện ngay mép đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa, cách nhà một số hộ dân khoảng 5m.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường hố sụt lún ở tuyến đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa, thuộc thôn An Truyền, xã Hiếu Giang - Ảnh: Đ.V

Theo ghi nhận, bề mặt hố sụt lún hình tròn, sâu khoảng 3m, phía trên rộng khoảng 1,5m2 kiểu hàm ếch, phía dưới chứa nước màu vàng, rộng khoảng gần 4m2. Đến thời điểm kiểm tra, độ sâu đo được của hố sụt là 17,6m. Đáng chú ý, khoảng 3 năm trước, cách vị trí sụt lún hiện tại khoảng 100m cũng đã xuất hiện một hố sụt tương tự, có kích thước nhỏ hơn, sau đó địa phương đã xử lý bằng cách đổ đất lấp đầy.

Hố sụt tại thời điểm kiểm tra có độ sâu 17,6m - Ảnh: Đ.V

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương kiểm tra, triển khai lực lượng cắm biển và hàng rào cảnh báo nguy hiểm, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần khu vực sụt lún. Nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, khu vực xảy ra sụt lún đất có nền địa chất caster (có hang hốc, dòng chảy nước ngầm trong lòng đất).

Ngay sau khi kiểm tra thực địa và lắng nghe ý kiến các cơ quan chuyên môn, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt, sau đó theo dõi diễn biến địa chất tại hố để có giải pháp xử lý, trong đó tính đến việc khoan thăm dò địa chất trong khu vực xảy ra sụt lún.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hiếu Giang triển khai ngay các biện pháp xử lý hố sụt; đồng thời theo dõi, đánh giá mức độ an toàn của tuyến đường để có cơ sở tháo dỡ hàng rào bảo vệ. Về lâu dài, các sở, ngành liên quan cần báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các phương án, giải pháp tổng thể để xử lý hiệu quả thực trạng sụt đất trên địa bàn xã Hiếu Giang.