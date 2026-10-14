Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, hiện có 21 viên chức, thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định của pháp luật. Từ năm 2025 đến nay, Trung tâm chủ động tham mưu, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật, chú trọng các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật. Trung tâm đã tiếp nhận, thụ lý 1.958 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó có 1.313 vụ việc tham gia tố tụng và 365 vụ việc đại diện ngoài tố tụng; đã kết thúc 745 vụ việc, có 462 vụ việc tham gia tố tụng được xác định thành công.

Cán bộ, viên chức Trung tâm dự cuộc làm việc.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, Trung tâm phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; duy trì hoạt động biên soạn, đăng tải tin, bài về trợ giúp pháp lý và các tình huống pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Fanpage của Trung tâm. Từ năm 2025 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 1.154 văn bản đề nghị kiểm tra diện đối tượng trợ giúp pháp lý; kịp thời xác minh, hướng dẫn, giới thiệu và cử người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức; chỉ đạo bàn giao đầy đủ diện tích, phòng làm việc tại khu liên cơ quan; rà soát, bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế; tăng cường ứng dụng nền tảng số, phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin của người dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, UBND cấp xã và đơn vị liên quan trong phát hiện, giới thiệu đối tượng và giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý đúng quy định; tham mưu kiện toàn tổ chức, bố trí viên chức theo vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; nghiên cứu tổ chức thi nghiệp vụ định kỳ bằng hình thức trắc nghiệm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, bố trí trụ sở làm việc và rà soát, đề xuất bổ sung, thay thế trang thiết bị xuống cấp, bảo đảm điều kiện hoạt động của Trung tâm...