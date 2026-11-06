Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngân hàng về hỗ trợ vốn tín dụng cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Sơn La đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong quý IV/2026, với GRDP cần tăng trên 13,8% để hoàn thành kế hoạch cả năm. Trong số 19 dự án đầu tư dự kiến khởi công trong quý IV/2026 trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án do nhà đầu tư ngoài tỉnh làm chủ đầu tư; một số dự án chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thẩm định, tiếp cận và xem xét cho vay. Thực tế, số lượng dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh có quan hệ vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong tỉnh còn hạn chế. Hoạt động tín dụng của các dự án chủ yếu tập trung tại một số chi nhánh ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV và VDB; trong khi phần lớn chủ đầu tư ngoài tỉnh có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng thương mại ngoài tỉnh.

Đại diện các Ngân hàng dự cuộc làm việc.

Đại diện các sở, ngành, ngân hàng dự cuộc làm việc.

Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với công tác cập nhật dữ liệu IOC, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 đã phân công một chuyên viên Phòng Tổng hợp tham mưu, phụ trách cung cấp, chuẩn hóa số liệu và cập nhật lên hệ thống. Quá trình thực hiện có sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Phòng Tổng hợp và sự chỉ đạo chung của một Phó Giám đốc Chi nhánh, nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, kịp thời, phục vụ tính toán GRDP và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 và các ngân hàng thương mại chủ động nắm bắt nhu cầu vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận tín dụng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Sở Tài chính tham mưu ban hành văn bản khuyến cáo các nhà đầu tư sau khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cần thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản, thiết lập quan hệ tín dụng và đăng ký hạn mức vay tại các ngân hàng trên địa bàn; đồng thời phối hợp tổng hợp thông tin về dự án, kết quả giải ngân, phục vụ công tác quản lý, điều hành và tính toán GRDP. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 3 phối hợp hoàn thiện biểu mẫu, bảo đảm việc cập nhật dữ liệu IOC đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.