Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các đơn vị về khảo sát xây dựng Đề án phát triển Khu nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các đơn vị.

Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh. Trung tâm có trụ sở chính tại phường Chiềng An và Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp tại phường Vân Sơn. Khu nghiên cứu tại phường Vân Sơn được đầu tư 45 tỷ đồng, hoàn thành năm 2020 và bàn giao cho ngành Khoa học và Công nghệ quản lý, sử dụng. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm đã triển khai 10 mô hình và 2 đề tài KHCN cấp cơ sở, phối hợp triển khai 1 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 1 thỏa thuận hợp tác trong nông nghiệp trồng nho, cà chua, dưa chuột, dưa lê, lan Hồ Điệp và một số cây trồng khác.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tuy nhiên, một số hạng mục nhà màng, hệ thống điện, nước và thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất đã xuống cấp. Việc khai thác cơ sở vật chất còn hạn chế; nguồn lực cho các mô hình ứng dụng chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng, trong khi liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp còn gặp khó khăn.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về khả năng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường và chuyển đổi số. Viện Điện tử Tự động hóa và Năng lượng sạch đề xuất khảo sát, lựa chọn các nội dung phù hợp để phối hợp triển khai tại Khu nghiên cứu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở ngành phối hợp với phường Vân Sơn hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở xây dựng đề án bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản công tại Khu nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng để có phương án liên kết, hợp tác hoặc cho thuê phù hợp, phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.

Đồng chí đề nghị Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số chủ động mời các nhà khoa học, viện nghiên cứu và các đối tác có năng lực đến khảo sát, tìm hiểu điều kiện thực tế; lựa chọn những nhiệm vụ, mô hình có khả năng ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng; qua đó, phát huy giá trị các hạng mục đã được đầu tư, triển khai. Các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, đất đai và nguồn lực, góp phần khai thác hiệu quả Khu nghiên cứu, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.