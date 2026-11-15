Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: N.P

Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, được xây dựng theo tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 2, đáp ứng quy mô khoảng 1.310 học viên và 80 giảng viên. Công trình gồm 8 khối nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2027.

Theo báo cáo tại hiện trường, đến thời điểm hiện tại, các hạng mục triển khai đều đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tỉ lệ khối lượng hoàn thành công trình ước đạt khoảng 22%; đã giải ngân 87 tỉ đồng, tương đương 29% tổng mức đầu tư. Công tác thi công hiện đang được đẩy mạnh với số lượng nhân lực, máy móc lớn nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công - Ảnh: N.P

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (Ban Quản lý dự án) và đơn vị thi công. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là khu vực phía sau và khu phòng ở nội trú.

Đặc biệt, đối với một số hạng mục, như: Tượng đài, phòng trưng bày, hội trường..., cần đặc biệt chú trọng chất lượng lẫn tính thẩm mỹ, tính nghệ thuật theo thiết kế và tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát tiến độ; Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bằng văn bản hằng tuần để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn và tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.P

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 293 tỉ đồng, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 10.000m² tại phường Nam Đông Hà, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2027. Dự án do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và Công ty CP Xây dựng Minh Dũng thi công. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số hạng mục, đặc biệt là phần việc do Công ty CP Xây dựng Minh Dũng đảm nhận hiện còn chậm so với yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dù đã bước sang tháng 11/2026 nhưng khối lượng công việc còn lại của dự án rất lớn. Mặc dù chủ đầu tư đã 3 lần có văn bản cảnh báo chậm tiến độ đối với nhà thầu, tình hình thi công vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát toàn diện tình hình triển khai, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ; đánh giá cụ thể năng lực tổ chức thi công, trách nhiệm của nhà thầu, đồng thời xem xét các yếu tố liên quan đến giá cả, nguồn cung thiết bị và những khó khăn phát sinh để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, quyết liệt. Các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp kiểm tra, đánh giá thực tế, cập nhật số liệu tiến độ hằng ngày và tham mưu chủ đầu tư phương án xử lý cụ thể, hạn chế tối đa nguy cơ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công của 2 dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và cơ quan liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc triển khai thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.