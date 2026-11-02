Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lun, phường Chiềng Cơi.

Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lun có tổng diện tích 26.757 m², tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng, bố trí, sắp xếp cho 30 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn phường Chiềng Cơi đến nơi ở an toàn. Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, phường Chiềng Cơi đã tổ chức họp với các hộ dân trong vùng triển khai dự án, có 31 hộ gia đình tham dự, nhất trí với chủ trương thu hồi đất. Đến nay, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 28/31 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, các hộ còn lại đang tiếp tục đo đạc, kiểm đếm và thực hiện áp giá bồi thường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lun, phường Chiềng Cơi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lun, phường Chiềng Cơi.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường Chiềng Cơi khẩn trương thực hiện phương án bồi thường đối với các hộ còn lại để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công; tiếp tục tập trung đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Các sở, ngành và phường Chiềng Cơi nghiên cứu phương án tạo mặt bằng để xử lý khối lượng đất đào thừa khi triển khai dự án; chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo khối lượng hoàn thành.