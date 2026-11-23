Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được triển khai tại phường Đông Kinh với tổng mức đầu tư hơn 500,3 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 29 ha. Dự án gồm các hạng mục chính như: nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao, khu nhà ở vận động viên, nhà ăn, hội trường, các sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, các đơn vị đã đo đạc, kiểm đếm được 208/210 gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, 2 gia đình còn lại đang thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 143 hộ với tổng kinh phí hơn 72 tỷ đồng; chi trả cho 104 hộ với số tiền hơn 41 tỷ đồng. Diện tích đất đã bàn giao đạt gần 54%. Đối với công tác di chuyển mồ mả, đã di chuyển được 135/156 ngôi mộ trong phạm vi dự án.

Về tiến độ thi công, nhà thầu đã triển khai đào bóc đất hữu cơ trên diện tích khoảng 12,5 ha; giá trị xây lắp hạng mục san nền đạt khoảng 12,5 tỷ đồng. Các nhà thầu thi công đang triển khai đồng bộ các hạng mục: nhà thi đấu đa năng và nhà tập luyện thể thao…

Nhà thầu thi công hạng mục Nhà thi đấu đa năng

Mặc dù các đơn vị đã tập trung triển khai những nhiệm vụ được giao, song tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác GPMB chưa đáp ứng yêu cầu, diện tích bàn giao chưa liền thửa.

Bên cạnh đó, một số công trình như đường điện, đường cấp nước sạch trong phạm vi dự án chưa được di chuyển; thủ tục pháp lý đối với vị trí đổ thải chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và tiến độ giải ngân vốn.

Lãnh đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị báo cáo tình hình GPMB dự án

Tại buổi kiểm tra, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tập trung làm rõ những vướng mắc về GPMB tại các vị trí ưu tiên thi công. Trong đó, các đơn vị tập trung đẩy nhanh việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật, công tác GPMB đối với các hộ còn lại và di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi dự án.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Đối với công tác GPMB, đồng chí yêu cầu UBND phường Đông Kinh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ còn tồn đọng, nhất là đối với 2 trường hợp đang thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; bảo đảm hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/11.

Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, UBND phường Đông Kinh phải xây dựng kế hoạch bàn giao mặt bằng cụ thể đối với từng trường hợp, xác định rõ thời gian bàn giao đối với các hộ tự nguyện chấp hành và thời hạn xử lý đối với các trường hợp không chấp hành theo quy định. Chậm nhất ngày 5/12/2026, UBND phường phải hoàn thành việc xây dựng phương án, kế hoạch bàn giao mặt bằng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong tạo sự đồng thuận của người dân.

Về di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng chí ghi nhận, biểu dương Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trong việc phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến hệ thống cấp nước phục vụ dự án.

Đối với hệ thống đường điện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với UBND phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai di chuyển các công trình điện. Trong thời gian chưa có đủ mặt bằng để thực hiện đồng bộ, cần chủ động nghiên cứu phương án di chuyển, bố trí tạm các công trình điện bị ảnh hưởng nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công.

Đối với công tác thi công, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà thi đấu đa năng và nhà tập luyện thể thao là những hạng mục đã có mặt bằng tương đối thuận lợi, phấn đấu tăng khối lượng thi công, bảo đảm tiến độ công trình và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai liên tục, không bỏ sót công việc hoặc kéo dài thời gian xử lý.