Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu.

Tại các phường Mộc Châu, Mộc Sơn và Vân Sơn, đoàn công tác đã kiểm tra dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu. Công trình có tổng chiều dài tuyến 10km, đến nay khối lượng thi công đã đạt 35%; tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, còn 4 cột điện 110 kV nằm trong phạm vi dự án chưa được di chuyển. Hiện nay, chính quyền địa phương đã xin ý kiến UBND tỉnh và phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án di dời, đảm bảo an toàn và đáp ứng tiến độ thi công.

Thi công dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu.

Sau khi kiểm tra dự án, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 11/2026. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành dự án trước 30/4/2027.

Đoàn công tác nghe các đơn vị thi công báo cáo tiến độ dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đoàn công tác đã kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Đến nay, dự án đã đạt khoảng 17% khối lượng, công tác giải phóng mặt bằng đạt 99%, tiến độ giải ngân vốn dự án năm 2026 đạt 43%. Hiện nay, các nhà thầu đã tranh thủ các ngày thời tiết thuận lợi, triển khai 42 mũi thi công với trên 1.200 nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Thi công dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tuyến chính, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng chí yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng công trình và an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.