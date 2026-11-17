Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Lóng Sập.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND xã Lóng Sập đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Theo đó, về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua rà soát trên địa bàn có 15 hộ đủ tiêu chí hỗ trợ. Trong năm 2025 và 2026, xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 8 hộ với tổng kinh phí 730 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia; 7 hộ còn lại đề xuất hỗ trợ trong năm 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm hộ dân được hỗ trợ xóa nhà tạm tại xã Lóng Sập.

Về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, 100% số bản trên địa bàn đã được phủ sóng băng rộng di động 4G, mạng 5G đã được triển khai tới các khu vực; 64% bản được phủ băng rộng cố định (cáp quang FTTH); 80% hộ gia đình có điện thoại thông minh. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 1.952 hồ sơ thủ tục hành chính (95,6% tiếp nhận trực tuyến), tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,94%; 100% hồ sơ được số hóa và thanh toán trực tuyến theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đầu tư xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở, Hội đồng phối hợp PBGDPL xã đã tổ chức 14 cuộc tuyên truyền cho 1.158 lượt người nghe; các tổ hòa giải ở bản đã hòa giải thành công 12/12 vụ việc (đạt 100%). Liên quan đến bàn giao đất Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã đã tiếp nhận mốc quy hoạch 14.420m² đất thương mại dịch vụ và đang phối hợp thống nhất việc bàn giao quản lý các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác đầu tư xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

Tại cuộc làm việc, UBND xã Lóng Sập kiến nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ khắc phục 6 cụm dân cư còn lõm sóng băng rộng cố định. Quan tâm bố trí, hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo quy định; tiếp tục hướng dẫn chuyên môn về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, PBGDPL và hòa giải ở cơ sở để xã triển khai thống nhất, đúng đối tượng, đúng tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Lóng Sập trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành tập trung hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm và chăm lo sinh kế bền vững cho người dân. Đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" và phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 bản. Đưa công tác hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến về tận cơ sở, giúp người dân tự thực hiện hồ sơ ngay tại bản. Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù đồng bào vùng biên giới. Hoàn thiện quyết toán và rà soát hiện trạng tài sản, ranh giới, chất lượng các hạng mục công trình dự án đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập thành Cửa khẩu Quốc tế để tổ chức bàn giao từng phần cho các đơn vị có thẩm quyền quản lý, vận hành. Tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng cửa khẩu đã được đầu tư gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy giao thương, dịch vụ khu vực biên giới.