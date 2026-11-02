Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9.

Khu vực Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được đề xuất cải tạo, nâng cấp nhằm phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng của Nhân dân - Ảnh: Tạ Hưng

Dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang NTLSQG Trường Sơn có tổng mức đầu tư 100 tỉ đồng. Phạm vi đầu tư gồm 3 nhóm: Khu Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ; các tuyến đường nội bộ và đường đến khu mộ liệt sĩ các tỉnh; khu mô liệt sĩ, đài chính, tháp chính, tháp chuông, sân hành lễ và các nhà hóa vàng… Định hướng kết nối cầu treo Bến Tắt, đền thờ vọng và bến thả hoa đăng.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh Tạ Hưng

Dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang NTLSQG Đường 9 và dự án Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn qua NTLSQG Đường 9 (từ Km2+860 đến Km6+530) có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng. Phạm vi đầu tư bao gồm: Khu vực bên trong nghĩa trang; khu vực bến thả hoa, công viên tưởng niệm và chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn qua NTLSQG Đường 9 (từ Km2+860 đến Km6+530).

Xây dựng trục cảnh quan liên hoàn từ khuôn viên nghĩa trang hướng ra sông Hiếu. Tạo dựng không gian công viên yên bình cùng bến thả hoa trang nghiêm để tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng niệm. Thời gian thực hiện các dự án năm 2026-2027; hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và khánh thành trước ngày 27/7/2027.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, khảo sát vị trí cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: Tạ Hưng

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Dự án hoàn thành bảo đảm không gian tưởng niệm trang nghiêm, an toàn, thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ, các đoàn đại biểu và Nhân dân đến thăm viếng; khắc phục công trình bị hư hỏng, xuống cấp, nâng cao chất lượng sân, đường và hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ mộ liệt sĩ, cây xanh và các công trình có giá trị hiện hữu, đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài, thuận lợi cho vận hành, vệ sinh, bảo trì và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn qua Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: Tạ Hưng

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của đơn vị tư vấn đề xuất. Trong đó, lưu ý cần kiểm tra lại hạng mục chỉnh trang phần sân tiếp nối với Nhà bào tàng ở NTLSQG Trường Sơn. Thống nhất di chuyển tháp chuông phía sau Đài tưởng niệm nghĩa trang lên phía trước, bên trái Đài tưởng niệm. Giao Sở Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (Ban QLDA) tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để bổ sung, chỉnh sửa đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với Nhà đón tiếp ở NTLSQG Trường Sơn do Binh đoàn 12 đề xuất hỗ trợ xây dựng nâng cấp, giao Binh đoàn nghiên cứu điều chỉnh, bảo đảm công năng, bố trí không gian phù hợp phục vụ đón tiếp các đoàn khách và Nhân dân đến đến thăm viếng, du lịch tâm linh, hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội; báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh trước ngày 6/11/2026.

Đối với khu vực bến thả hoa và công viên tưởng niệm, giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND phường Đông Hà và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát cụ thể. Trong khi dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, cần kiểm tra hiện trạng đất ở, công trình vật kiến trúc trong khu dân cư để chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bàn giao lại khu đất cơ sở huấn luyện cũ ở phường Đông Hà cho địa phương kịp thời thực hiện dự án.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, giao nhiệm vụ cụ thể cho các các sở, ban, ngành, địa phương liên quan - Ảnh: Tạ Hưng

Đối với dự án Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn qua NTLSQG Đường 9 (từ Km2+860 đến Km6+530), giao Ban QLDA phối hợp với UBND phường Đông Hà triển khai theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn.