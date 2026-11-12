Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, tháo gỡ khó khăn việc thực hiện dự án tại Mường Hung, Sông Mã

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Đoàn đã kiểm tra thực tế thi công tuyến đường từ bản Ta Tạng đến bản Có, xã Mường Hung. Công trình dài hơn 3,1 km, tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng, đã giải ngân hơn 3,8 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2026, UBND xã Mường Hung đề nghị tỉnh và các sở, ngành liên quan bổ sung nguồn vốn còn thiếu, tạo điều kiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông bản Ta Tạng đến bản Có.

Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sông Mã, xã Sông Mã, có tổng mức đầu tư hơn 74,6 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án gồm 18 gói thầu, trong đó có 3 gói xây lắp; khối lượng thực hiện đạt khoảng 90%. Đến tháng 9/2026, diện tích giải phóng mặt bằng đạt 97,8%, song vẫn còn một số vướng mắc. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân, điều chỉnh thiết kế, phương án thi công; đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại khi được bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sông Mã, xã Sông Mã.

Lãnh đạo xã Mường Hung phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo xã Sông Mã phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Đơn vị thi công phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ, chất lượng thi công; công tác giải phóng mặt bằng, bố trí và giải ngân vốn đầu tư; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đối với tuyến đường từ bản Ta Tạng đến bản Có, xã Mường Hung, khẩn trương rà soát, đề xuất bổ sung vốn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành trong năm 2026. Đối với dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sông Mã, sớm giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực thi công các hạng mục còn lại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công trình; quản lý, giải ngân vốn đúng quy định, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh, bảo đảm hoàn thành các dự án theo kế hoạch.