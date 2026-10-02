Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xóa nhà tạm tại xã Tạ Khoa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Tạ Khoa.

Qua rà soát, xã Tạ Khoa có 14 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 9 hộ đủ điều kiện thực hiện xây mới nhà ở và đang triển khai xây dựng; 5 hộ chưa đủ điều kiện thực hiện do còn khó khăn về khả năng đối ứng kinh phí, quỹ đất. Xã đang thực hiện thủ tục phân bổ, hỗ trợ kinh phí 540 triệu đồng cho các hộ đủ điều kiện từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức. Xã đã phối hợp tổ chức 40 cuộc tuyên truyền, thu hút 3.057 lượt người tham dự; các tổ hòa giải tiếp nhận 27 vụ việc, hòa giải thành 25 vụ; xã đã rà soát 4 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, 1 văn bản còn hiệu lực, phù hợp và 3 văn bản cần bãi bỏ.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Về cải cách thủ tục hành chính, trong 9 tháng, xã tiếp nhận 2.919 hồ sơ, 100% được tiếp nhận trực tuyến. Đã giải quyết 2.907 hồ sơ, trong đó 2.902 hồ sơ trước hạn; 12 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 97,67%; số hóa kết quả giải quyết đạt 99,58%.

Lãnh đạo UBND xã Tạ Khoa phát biểu tại cuộc làm việc

Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và hộp thư công vụ; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử và ký số. Xã duy trì hoạt động các Tổ Công nghệ số cộng đồng, tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển đổi số và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xã Tạ Khoa đã triển khai hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong 9 tháng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH đã giải ngân trên 22 tỷ đồng cho 311 lượt hộ vay; tổng dư nợ đạt 102 tỷ đồng, với 1.699 hộ vay thông qua 47 Tổ TK&VV. Chất lượng tín dụng cơ bản ổn định, 40/47 tổ xếp loại tốt. Toàn xã còn 5 hộ nợ quá hạn, dư nợ 99,5 triệu đồng.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu kiểm tra hoạt động tại điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn xã Tạ Khoa.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát tại bản Đèo Chẹn

Tại cuộc họp, xã Tạ Khoa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí và hỗ trợ xã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, đề xuất các sở, ngành quan tâm, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tạ Khoa

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị xã Tạ Khoa tiếp tục rà soát lại các hộ dân đủ điều kiện để xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hộ phát sinh, tập trung triển khai hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm đúng theo kế hoạch gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa; quan tâm đến sinh kế cho người dân sau khi đã xóa nhà tạm. Giao Ngân hàng CSXH đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; rà soát các hộ có nợ quá hạn, giải quyết xoá nợ đối với các hộ đủ điều kiện. Đồng chí đề nghị các sở, ngành phối hợp nghiên cứu, hỗ trợ xã thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân.